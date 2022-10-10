Çalıntı araçla yakalanmamak için çaldıkları başka bir aracın plakası da sabıkalı çıktı

Denizli'de çaldıkları otomobilin plakasını başka bir araçtan aldıkları plakayla değiştirerek kayıplara karışan iki genç yakayı ele verdi. Gençlerin iz bırakmamak için çaldıkları plakanın da sabıkalı olduğu tespit edildi.

Honaz ilçesinde Umut A. ve Celal D. (18), takip ettikleri aracı evin önünde park halindeyken uygun vakti kollayıp çaldı. Yolda giderken Plaka Tanıma Sistemi'ne yakalanmamak için başka aracın plakasını alıp çaldıkları araçla değiştiren gençler, sonrasında Burdur'a gitti.

ARACI GÖREMEYİNCE İHBARDA BULUNDULAR

Sabah saatlerinde işe gitmek için kalkan Tarık Aras ise evinin önüne park ettiği aracı göremeyince ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, izledikleri güvenlik kamerası görüntüleri sonrası şüphelilerin kimliğini belirledi.

ÇALDIKLARI PLAKA DA SABIKALI ÇIKTI

Harekete geçen ekipler çalışmalarını hızlandırırken, iki gencin çaldıkları plakanın hırsızlık olayına karışmış olması onları yakalattı. Aracın PTS kayıtlarına göre hareket eden Burdur emniyeti, şüphelileri jandarmayla beraber yakaladı. Olayın gerçeğini şüphelileri yakaladıktan sonra öğrenen ekipler, aracın Denizli'de çalınan otomobil olduğunu ortaya çıkardı. İz bırakamam için denedikleri yöntemleri boşa çıkan iki genç, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

SUÇ KAYDI KABARIK

Çalışmalar sonucu çalınan otomobil Denizli'ye getirilerek sahibine teslim edildi. Karakola götürülen gençlerden Umut A.'nın suç kaydı çıkmazken, Celal D.'nin ise 10'u hırsızlık toplam 15 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. İfadeleri sonrası adliyeye sevk edilen gençlerin rahat tavırları ise dikkat çekti. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.