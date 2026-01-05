45 yıl önce aynı sırada oturan arkadaşlar kahvaltı sofrasında bir araya geldi

Denizli'de 1979-1980 dönemi Çal Ticaret Lisesi mezunları, 45 yıl sonra öğretmenleriyle düzenlenen kahvaltıda bir araya gelerek geçmişi yad etti.

Denizli'nin Çal ilçesinde bulunan dönemin Çal Ticaret Lisesi'nde 1979-1980 yıllarında aynı sırayı paylaşan mezunlar aynı heyecanla bir araya geldi. 45 yıl sonra kahvaltı etkinliğinde bir araya gelen mezunlar eski dostluklarını tazelendi. Etkinlik özellikle uzun süredir görüşemeyen mezunlar için adeta bir zaman yolculuğu niteliği taşıdı. Kahvaltı buluşmasına yaklaşık 50 mezun öğrenci katılırken, öğretmenleri Sadık Özkan, Muzaffer Ulusoy, Niyazi Taşcı ve Necati Varlıklı da öğrencilerini yalnız bırakmadı.

Mezunlar, okul yıllarına dair hatıralarını paylaşırken; öğretmenler de öğrencilerinin bugünlere geliş hikayelerini gururla dinledi. Bu buluşmanın yalnızca bir kahvaltı olmadığını vurgulayan Mensur Aydemir, "Bizleri bir araya getiren şey sadece geçmiş değil; aynı değerleri, aynı öğretmenlerin emeğini ve aynı okul kültürünü paylaşmış olmamız. Yıllar geçse de bu bağ kopmuyor" dedi.

Öğretmenler ise öğrencilerini yıllar sonra bir arada ve dayanışma içinde görmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Eğitimin yalnızca sınıflarla sınırlı olmadığını belirten öğretmenler, bu tür buluşmaların vefa duygusunu yaşatması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. - DENİZLİ