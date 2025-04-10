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Buzağıyı Isıtmak İçin Yakılan Ateş Samanlığı Yaktı

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Tokat'ın Niksar ilçesinde bir buzağıyı ısıtmak amacıyla yakılan ateş, samanlıkta büyük bir yangına neden oldu. Köylüler durumu yetkililere bildirerek yangının çevredeki evlere sıçramasını önledi.

Buzağıyı ısıtmak isterken samanlığı yaktı

TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde buzağıyı ısıtmak için yakılan ateş, samanlıkta yangına neden oldu.

Niksar ilçesi Bilgili köyünde gece saatlerinde meydana gelen yangın, köy sakinleri arasında büyük paniğe yol açtı. H.Ö.'e ait samanlıkta, iddiaya göre buzağıyı ısıtmak amacıyla yakılan ateşin kontrolden çıkarak alevlere dönmesi felakete neden oldu. Yangının hızlı bir şekilde yayıldığını fark eden köy halkı, durumu hemen yetkililere bildirdi. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle samanlık kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT ÖZATA - Yerel
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