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Buz Tutan Yolda Düşen Genç Ayağını Kırdı

Buz Tutan Yolda Düşen Genç Ayağını Kırdı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde buz tutan yolda düşen 20 yaşındaki Demhat Ereli, ambulansla hastaneye kaldırıldı; durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde buz tutan yoldan düşen genç ayağını kırdı.

Edinilen bilgiler göre olay, akşam saatlerinde ilçenin Esenyurt Mahallesi'nde bulunan TOKİ Küme Evleri'nde meydana geldi. Demhat Ereli isimli genç (20), iş dönüşü evinin yakınında buz tutan yolda düşerek ayağını kırdı. Ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ereli'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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