Uzundere'de buz tırmanışında ayı paniği

Erzurum'un Uzundere ilçesindeki buz tırmanışı etkinliğinde sporcular, tırmanış sırasında yanlarından geçen bir ayı nedeniyle paniğe kapıldı. Olayda yaralanma yaşanmazken, yetkililer doğa sporları yapanların kış şartlarında yaban hayatı riskine karşı dikkatli olmalarını hatırlattı.

Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Kirazlı Mahallesi'nde düzenlenen buz tırmanışı etkinliği sırasında tırmanışçılar beklenmedik bir tehlikeyle karşılaştı. Tortum Uzundere Yerel Eylem Grubu ve Alpin Outdoor (TUYEG) organizasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte, kış uykusuna yatmadığı değerlendirilen bir ayı tırmanışçıların çok yakınından koşarak geçti.

Saldırı ihtimaline karşı büyük panik yaşayan sporcular, soğukkanlı davranarak hızla bölgeden uzaklaştı ve güvenli bir noktaya geçti. Buzlu ve karlı zeminde koşarak uzaklaşan ayı ise tırmanışçıların cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, bölgede yaban hayatına karşı dikkatli olunması gerektiği bir kez daha ortaya çıktı. Yetkililer, doğa sporları yapan vatandaşların özellikle kış şartlarında yiyecek arayışı süren yabani hayvanlarla karşılaşma riskine karşı tedbirli olmaları gerektiğini belirtiyor. - ERZURUM

