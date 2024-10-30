Büyüksusuz Köyü'nde Kütüphane Kuruldu

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Büyüksusuz Köyünde 3 ayda bin 327 kitap toplanarak, kütüphane oluşturuldu.

Gölpazarı Kaymakamı Tahir Ardal, kurum amirleri ile beraber ilçeye bağlı Küçüksusuz ve Derecikören köylerini ziyaret etti. Köy muhtarları ve köy halkı ile bir araya gelen Kaymakam Ardal, köylülerin talep ve şikayetleri dinledi.

Ayrıca Kaymakam Ardal, Büyüksusuz Köyünde kısa zamanda bin 327 kitap toplanarak kütüphaneyi yapılan alanı inceledi. Kaymakam Ardal kısa sürede köye bu kütüphaneyi kazandıran köy muhtarını tebrik etti. - BİLECİK