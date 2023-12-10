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Büyükşehir ulaşım seferberliğini sürdürüyor

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- Büyükşehir ulaşım seferberliğini sürdürüyor Ordu Büyükşehir Belediyesi 19 ilçede sürdürdüğü yol çalışmalarına devam ediyor.

- Büyükşehir ulaşım seferberliğini sürdürüyor

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi 19 ilçede sürdürdüğü yol çalışmalarına devam ediyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, mahalle ve grup yollarında sürdürdüğü asfalt seferberliğine ek olarak arazi ve iklim şartlarına göre beton yol çalışmalarına da ağırlık veriyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekiplerce devam eden çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Kumru-Korgan bağlantı yolu olan Kurtuluş Mahallesi'ni konfora kavuşturuyor. Toplam uzunluğu 2 kilometre olan yol ağında çalışan ekipler, 700 metrelik bölümde çalışmaları tamamladı. Ekipler geriye kalan bölümlerinin bitirilmesi için de yoğun mesai yürütüyor.

Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Şinasi Dursun Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Kumru'da yoğun tempoda çalıştığını söyledi. Muhtar Şinasi Dursun, "Büyükşehir Belediyemizin ilçemizde yapmadığı yol çok az sayıda kaldı. Bu yol Kumru, Korgan bağlantı yolu. Çok aktif bir güzergah. Başka bir alternatif yolumuz burada yok olanda yok uzakta. Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e yatırım ve çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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