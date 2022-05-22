Havalar ısınınca ortaya çıkan yılan, yuvaya girdi! Anne kedinin yaptıkları gözleri yaşarttı - Haberler

Büyükçekmece'de dün gündüz saatlerinde Kumburgaz Mahallesi'nde havaların ısınmasıyla ortaya çıkan yılan, bir evin bahçesine girdi. Bahçede bir süre oyalanan yılan, apartman sakinlerinin dikkatini çekti.

EV SAHİBİ PANİK YAŞADI

Hayvanı gören ev sahibi büyük bir şok yaşarken, yavrularını yılandan korumaya çalışan kedinin mücadelesi cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. Kedinin bir süre kovalamasının ardından yılan, bahçeden çıkarak kayboldu.

DAKİKALARCA SAVAŞTILAR

Yaşanan o anlar ev sahibinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde evin bahçesine giren yılanın, kediye saldırmasının ardından bir süre daha bahçede kalarak ortadan kaybolduğu görülüyor.

İhlas Haber Ajansı / Yerel