Büyükçekmece Belediye Başkanı İBB Meclisi'ni İsyan Etti

Büyükçekmece'nin Tepecik bölgesine ait imar planlarının İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bir türlü görüşülmemesine isyan eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün; "Vatandaşlara söz verdiler. Bana söz verdiler. Ekim'de bizim 1/1000'lik imar planı bu meclisin huzuruna gelecekti ve hızlıca gönderip yılbaşına kadar yürürlüğe girmesini sağlayacaktık. Vatandaş inşaatını, acil yapılması gerekenleri veya imar uygulamasının yapılmasını sağlayacaktık. Şimdi elimiz, kolumuz bağlı" diye konuştu.

Büyükçekmece ilçesinin Tepecik bölgesi için hayati önem taşıyan imar planlarının İBB Meclisi'nde görüşülmemesi ve planların yılan hikayesine dönmesi bölge halkını da endişelendiriyor. Beklenen İstanbul depreminden en çok etkilenecek ilçeler arasında gösterilen Büyükçekmece'de, riskli bölgelerin imar planlarına yönelik İBB Meclisi'nin tutumu şaşkınlık oluştururken, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, İstanbul depremini hatırlatarak İBB Meclisi'ni bir kez daha göreve çağırdı.

"Bu doğru bir şey değildir"

Başkan Akgün şöyle konuştu: "2008 yılından beri Tepecik imar planları Büyükşehir Meclisi'nin gündemindedir. Israrla, baskıyla, zorla birinci kısmını yaptık. Belediyemizin teknik ekibi ve meclis üyesi arkadaşlarımızın ortak çalışmasıyla tamamlandı. Vatandaş yıllarca iskansız binaların iskanını, ruhsatını aldı. Yüzleri güldü. Oradaki binalar bitti. İkinci kısım da mevcut bildiğiniz yer. Tepecik'in depreme karşı en dayanıksız binaların bulunduğu alanı ayırıyorsun. Bin dönümlük yerin sadece 100 dönümünün imar planını çıkartıyorsunuz. 1/5000'lik çıkartıyorsunuz. Bu doğru bir şey değildir. 1/5000'lik planlara yapılan Tepecik'in yüzde 10'luk kısmı imar uygulaması yapılarak insanların depremde ölümleri engellenir mi bu planla?"

"Tepecik'in, Türkoba'nın, Kumburgaz'ın imar planlarını çıkartın."

Sözlerine devam eden başkan Akgün, "Eylül - Ekim ayında 1/1000'lik planı geçiririz demişlerdi. Daha 1/5000'lik planın itirazlarınız görüşmediler. Zannediyorum ki maalesef Tepecik'in bu yüzde 10'luk imar planlarını da çıkartmayacaklar. Vatandaşlara söz verdiler. Bana söz verdiler. Ekim'de bizim 1/1000'lik imar planı bu meclisin huzuruna gelecekti ve hızlıca gönderip yılbaşına kadar yürürlüğe girmesini sağlayacaktık. Vatandaş inşaatını, acil yapılması gerekenleri veya imar uygulamasının yapılmasını sağlayacaktık. Şimdi elimiz, kolumuz bağlı. Hiçbir planımız için bugüne kadar tek bir şart öne sürmedik. Sürmüyoruz, sürmeyeceğiz. Çünkü o planın vebali onların boynunadır. Buradaki 31 meclis üyesinin, benim, plan dairemizin ve halkımızın beklentisi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden ricamız; Tepecik'in de, Türkoba'nın da, Kumburgaz'ın da imar planlarını çıkartın"dedi. - İSTANBUL