Büyük Zaferin 100'üncü Yılı Şişli'de Coşkuyla Kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü, Şişli'de büyük bir coşkuyla kutlandı. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in ev sahipliğinde düzenlenen fener alayına binlerce İstanbullu eşlik etti. 30 Ağustos coşkusu, Maçka Demokrasi Parkı'nda Bengü konseriyle doruğa çıktı.

Şişli Belediyesi, ülkenin bağımsızlığını müjdeleyen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladı. 30 Ağustos Salı günü kutlamaların buluşma adresi, kurtuluş meşalesinin yakıldığı Halaskargazi Caddesi'ndeki Şişli Atatürk Evi Müzesi'nin önü oldu. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in ev sahipliğinde düzenlenen törene, binlerce İstanbullu katıldı.

"MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN YOLDAŞLARIYIZ"

19.30'da Başkan Muammer Keskin'in de en önde eşlik ettiği 30 Ağustos Korteji, ellerinde meşalelerle Maçka Demokrasi Parkı'na kadar yürüdü. Korteje katılamayan binlerce de Şişlili de evlerinden bayraklarıyla korteje destek verdi.

Tören alanında İstanbullular'ın ve Şişlililer'in 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan Başkan Muammer Keskin, bugünün Şişli için çok daha anlamlı olduğunu belirterek, "Mustafa Kemal Atatürk 16 Mayıs'ta Şişli'deki evinden Samsun'a doğru yola çıkarken, muhteşem bir ülkenin kurtuluşunu ve kuruluşunu sağladı" dedi.

Başkan Keskin, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu, öyle büyük bir zafer ki, bütün dünyada ilham kaynağı oldu. Hindistan'ın ulusal kahramanı Gandhi bir söyleşisinde şöyle söylüyor: 'Mustafa Kemal İngilizleri yenene kadar Tanrı'nın da İngiliz olduğunu düşünüyordum'. Emperyalist güçlere karşı kazanılar bu zafer aslında günümüzde de bizi bölmek isteyenlere bir yanıttır. Bilsinler ki, bizler Mustafa Kemal'in yoldaşlarıyız, onun silah arkadaşlarıyız. Onun bıraktığı ülkeyi ilelebet yaşatacağız. Tam 100 yıl önce emperyalistlere karşı bir avuç insanla, yoksulluk içinde bu ülkenin kuruluşunu gerçekleştirmiş Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarıyız. O nedenle bu destan sıradan bir destan değil, Mustafa Kemal Atatürk'ün ve arkadaşlarının yazdığı bir destandır. Şimdi bize düşen görev, 100'üncü yılında bu güzel ülkeyi daha iyi yerlere taşımaktır."

30 Ağustos coşkusu, ünlü şarkıcı Bengü'nün Maçka Demokrasi Parkı'nda saat 20.30'da verdiği konserle doruğa çıktı.