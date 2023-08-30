Büyük Zafer'in 101'inci yılı İnönü'de coşkuyla kutlandı

Eskişehir'in İnönü ilçesinde düzenlenen törenle 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yılı münasebetiyle yapılan kutlamalar, kaymakamlık makamında tebriklerin kabulü ile başladı. İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tören alanında İnönü Kaymakamı Tolga Ustaoğlu, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve kurum amirlerinin katılımlarıyla birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla günün anlam ve önemine binaen konuşmalar yapıldı. Resmi törenin ardından İnönü Kaymakamı Tolga Ustaoğlu, İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı ve kurum amirleri ilçe şehitlerinden Şehit Polis Memuru İbrahim Gülten ve Şehit Jandarma Asteğmen Ali İhsan Aydın'ın kabirlerini ziyaret ederek dua etti. - ESKİŞEHİR