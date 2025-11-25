Büyük Marmara Depremi Tatbikatı İptal Edildi İddiaları Yalanlandı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Büyük Marmara Depremi Tatbikatı, İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edildi ve hazırlıklar için harcanan milyonlarca lira boşa gitti' iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, yıl içerisinde 12'si bölge, 28'i yerel düzeyde olmak üzere toplam 40 tatbikat icra edildiğini açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Büyük Marmara Depremi Tatbikatı'nın İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edildiği ve hazırlıklar için harcanan paranın boşa gittiği iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Başkanlığı tarafından TAMP kapsamında görevli birimlerin müşterek çalışma yetkinliğini artırmak üzere planlı faaliyetler yürütülmekte olduğu belirtilerek, bu çerçevede 2025 yılı içerisinde 12'si bölge, 28'i yerel düzeyde olmak üzere toplam 40 tatbikatın başarıyla icra edildiği vurgulandı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında 'Büyük Marmara Depremi Tatbikatı, İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edildi ve hazırlıklar için harcanan milyonlarca lira boşa gitti' şeklinde dolaşıma sokulan iddialar asılsız olup, dezenformasyon niteliği taşımaktadır. AFAD Başkanlığı tarafından TAMP kapsamında görevli birimlerin müşterek çalışma yetkinliğini artırmak üzere planlı faaliyetler yürütülmekte olup, bu çerçevede 2025 yılı içerisinde 12'si bölge, 28'i yerel düzeyde olmak üzere toplam 40 tatbikat başarıyla icra edilmiştir. 26 Kasım 2025 tarihinde Marmara Bölgesi'nde yapılması planlanan 'Ulusal Afet Tatbikatı'nın paydaş kurumlarla yapılan istişareler sonucu ileri bir tarihte yapılması kararlaştırılmıştır. Tatbikatın planlama sürecindeki çalışmalar için de herhangi bir harcama veya satın alma işlemi gerçekleştirilmemiştir. Kamuoyunun manipülatif içeriklere itibar etmemesi, yalnızca resmi kurumlarca yapılan açıklamaları esas alması önem arz etmektedir." - ANKARA