Haberler

Büyük Marmara Depremi Tatbikatı İptal Edildi İddiaları Yalanlandı

Büyük Marmara Depremi Tatbikatı İptal Edildi İddiaları Yalanlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Büyük Marmara Depremi Tatbikatı'nın iptal edildiği yönündeki iddiaları yalanlayarak, 2025 yılı içerisinde toplam 40 tatbikatın gerçekleştirileceğini duyurdu. AFAD, tatbikat planlamaları için harcama yapılmadığını belirtti.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Büyük Marmara Depremi Tatbikatı, İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edildi ve hazırlıklar için harcanan milyonlarca lira boşa gitti' iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, yıl içerisinde 12'si bölge, 28'i yerel düzeyde olmak üzere toplam 40 tatbikat icra edildiğini açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Büyük Marmara Depremi Tatbikatı'nın İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edildiği ve hazırlıklar için harcanan paranın boşa gittiği iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Başkanlığı tarafından TAMP kapsamında görevli birimlerin müşterek çalışma yetkinliğini artırmak üzere planlı faaliyetler yürütülmekte olduğu belirtilerek, bu çerçevede 2025 yılı içerisinde 12'si bölge, 28'i yerel düzeyde olmak üzere toplam 40 tatbikatın başarıyla icra edildiği vurgulandı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında 'Büyük Marmara Depremi Tatbikatı, İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edildi ve hazırlıklar için harcanan milyonlarca lira boşa gitti' şeklinde dolaşıma sokulan iddialar asılsız olup, dezenformasyon niteliği taşımaktadır. AFAD Başkanlığı tarafından TAMP kapsamında görevli birimlerin müşterek çalışma yetkinliğini artırmak üzere planlı faaliyetler yürütülmekte olup, bu çerçevede 2025 yılı içerisinde 12'si bölge, 28'i yerel düzeyde olmak üzere toplam 40 tatbikat başarıyla icra edilmiştir. 26 Kasım 2025 tarihinde Marmara Bölgesi'nde yapılması planlanan 'Ulusal Afet Tatbikatı'nın paydaş kurumlarla yapılan istişareler sonucu ileri bir tarihte yapılması kararlaştırılmıştır. Tatbikatın planlama sürecindeki çalışmalar için de herhangi bir harcama veya satın alma işlemi gerçekleştirilmemiştir. Kamuoyunun manipülatif içeriklere itibar etmemesi, yalnızca resmi kurumlarca yapılan açıklamaları esas alması önem arz etmektedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Trump'ın uykularını kaçıracak görüntü! Maliyeti yok fiyatına indirdiler, seri üretim de başladı

Trump'ın uykularını kaçıracak! Maliyeti yok ve seri üretimi başladı
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
İzlemeyen pişman olur! Bu gece ortalık yanacak

İzlemeyen pişman olur! Bu akşam ortalık yanacak
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Emre Mor'dan transferde ters köşe

Transferde ters köşe! Emre Mor ezeli rakibe gidiyor
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi

Provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi, ortalık fena karıştı
Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı

Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı
Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil

Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek

Derbinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.