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BUÜ ile BUMEV arasında imzalanan protokolle 10 öğrenciye 4 yıl burs verilecek

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BUÜ ile BUMEV arasında imzalanan protokolle 10 öğrenciye 4 yıl burs verilecek
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BUÜ ile BUMEV arasında imzalanan protokolle ihtiyaç sahibi ve başarılı 10 üniversite öğrencisine 4 yıl karşılıksız burs verilecek. Protokol, burs desteğinin yanı sıra eğitim, gençlik ve sosyal dayanışma alanlarında iş birliğini kapsıyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile Bursa Muş Eğitim ve Hizmet Vakfı (BUMEV) arasında, üniversite öğrencilerine yönelik burs desteği, eğitim, gençlik ve sosyal dayanışma alanlarında kurumsal iş birliğini geliştirmek üzere protokol imzalandı.

Eğitimde fırsat eşitliğini desteklemeyi amaçlayan protokol gereğince, ihtiyaç sahibi ve başarılı 10 üniversite öğrencisine 4 yıl süreyle karşılıksız burs imkanı sunulacak.

"Güçlü iş birlikleriyle öğrencilerimizin yanındayız"

Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, sivil toplum kuruluşları ve sanayicilerle üniversiteyi yakınlaştıran, doğrudan öğrenciye burs katkısı içeren her türlü ilişki biçimini büyük bir memnuniyetle desteklediklerini ifade etti. Üniversite olarak 60 bin civarındaki geniş öğrenci havuzunun tüm ihtiyaç sahiplerine kendi kaynaklarıyla ulaşmalarının mümkün olmadığını belirten Prof. Dr. Yılmaz, Muş Eğitim ve Hizmet Vakfı gibi kıymetli sivil toplum kuruluşlarının bu noktada koydukları katkının kendilerini son derece sevindirdiğini vurguladı. Protokolün hayırlı olmasını dileyen Rektör Yılmaz, iş birliğinin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

"BUÜ'nün bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz"

Muş Eğitim ve Hizmet Vakfı Başkanı Ahmet Akın ise konuşmasında, bu şehirde doğup büyümüş Bursalı Muşlular olarak kendilerini bu büyük üniversitenin bir parçası gördüklerini dile getirdi. Birçok ilçenin nüfusundan daha yoğun bir öğrenci nüfusuna ev sahipliği yapan BUÜ'yü şehrin gerçek entelektüel reklamını yapan bir kurum olarak nitelendiren Akın, üniversitenin maddi ve manevi her zaman yanında yer aldıklarını ifade ederek; eğitim, kariyer, kültür ve sosyal sorumluluk gibi alanlarda ortak projeler üretmeye her zaman açık olduklarını vurguladı.

Üniversite ve Vakıf yöneticilerinin de hazır bulunduğu tören, protokolün imzalanmasının ardından gerçekleşen fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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