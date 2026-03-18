UAEA: "İran, Buşehr Nükleer Santrali yerleşkesine füze isabet ettiğini bildirdi"

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran'ın Buşehr Nükleer Santrali'ne füze isabet ettiğini ancak santralde hasar meydana gelmediğini bildirdi. UAEA, çatışmalar süresince nükleer kazaların önlenmesi için itidal çağrısında bulundu.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran yönetiminin Buşehr Nükleer Santrali yerleşkesine salı akşamı füze isabet ettiğini bildirdiğini duyurarak, santralde hasar meydana gelmediğini açıkladı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken, bölgedeki güvenlik endişelerini artıracak bir gelişme yaşandı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan (UAEA) yapılan açıklamada, İran yönetiminin Buşehr Nükleer Santrali yerleşkesine salı akşamı füze isabet ettiğini bildirdiği kaydedildi. Açıklamada, "Santralde herhangi bir hasar veya personel yaralanması bildirilmedi. UAEA Başkanı Rafael Grossi, nükleer kaza riskini önlemek amacıyla çatışmalar süresince azami itidal gösterilmesi çağrısını yineliyor" ifadelerine yer verildi.

İran, santral yerleşkesine füze isabet ettiğini duyurmuştu

İran Atom Enerjisi Kurumu Halkla İlişkiler Birimi'nden daha önce yapılan açıklamada, Buşehr Nükleer Santrali yerleşkesine füze isabet ettiği duyurulmuştu. Santralin zarar görmediği belirtilen açıklamada, bu tür eylemlerin nükleer tesislerin askeri saldırılara karşı dokunulmazlığına ilişkin uluslararası hukuk düzenlemelerine aykırı olduğu vurgulanmıştı. - VİYANA

Savaşta 19. gün! İran'ın Laricani intikamı kanlı oldu, İsrail ülkenin başkentine bomba yağdırdı

İran'ın Laricani intikamı kanlı oldu! Onlarca kişi hayatını kaybetti
Bir annenin feryadı! Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu

Bir annenin feryadı! Küçücük oğlunun hali kahretti
İran'dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı

İran'dan tüm dünyaya bir çağrı var: Daha yeni başladı...
Mütevazılığın da bu kadarı! N'Golo Kante attığı golü yorumlamadı, takımın başarısına dikkat çekti

Mütevazılığın da bu kadarı! Attığı golü yorumlamadı, bakın ne yaptı
Andrew Robertson'dan Galatasaray'a övgü

Galatasaray için neler dedi neler
Bir annenin feryadı! Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu

Bir annenin feryadı! Küçücük oğlunun hali kahretti
Neler diyorsun Ahmet Çakar! Tepkiler çığ gibi

Neler diyorsun Ahmet Çakar! Tepkiler çığ gibi
Netanyahu'dan İran'a mesaj: Sizi yukarıdan izliyoruz

Netanyahu İran'ı açık açık uyardı: Sizi izliyoruz