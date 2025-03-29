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Bursalılar Ramazan Bayramı İçin Terminale Akın Etti

Bursalılar Ramazan Bayramı İçin Terminale Akın Etti
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Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen Bursalılar, mesai bitimiyle birlikte Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminaline akın etti. Yoğunluk nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu, bazı yolcular otobüslerine yetişirken, diğerleri bilet almak zorunda kaldı.

Ramazan Bayramı tatilini doya doya geçirmek isteyenler, mesai bitimiyle birlikte terminale akın etti. Biranda oluşan yoğunluk sebebiyle, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen Bursalıların kimi memleketine kimi ise tatil için Akdeniz ve Ege sahillerine doğru yola çıktı. 9 tatil için mesai bitimiyle birlikte Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminaline akın eden vatandaşlar, uzun araç kuyrukları oluşturdu. Kimi vatandaşlar temkinli davranıp erken hareket ettiği için otobüsüne yetişirken, kimileri ise yeniden bilet almak zorunda kaldı.

Kilometrelerce oluşan araç konvoyuna yağmurda eklenince vatandaşlar büyük stres yaşadı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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