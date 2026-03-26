Bursalı Şehit Teğmen Şenol Şentürk, şehadetinin 33. yılında anıldı

Bursalı Şehit Teğmen Şenol Şentürk, şehadetinin 33. yılında anıldı
26 Mart 1993 tarihinde Şırnak'ın Silopi ilçesinde şehit olan Piyade Teğmen Şenol Şentürk, şehadetinin 33. yıl dönümünde düzenlenen programlarla anıldı.

26 Mart 1993 tarihinde Şırnak'ın Silopi ilçesinde şehit olan Piyade Teğmen Şenol Şentürk, şehadetinin 33. yıl dönümünde düzenlenen programlarla anıldı.

Şehidin devre arkadaşları tarafından kurulan 1991'liler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile ailesinin her yıl geleneksel olarak düzenlediği anma programı ve eğitim yardımları bu yıl da devam etti.

Daha önce de eğitim kurumlarına destek sağlayan dernek, bu yıl şehidin öğrenim gördüğü ve babası merhum Alibey Şentürk'ünde bir dönem müdürlük yaptığı Gazi İlköğretim Okulu'nda etkinlik düzenledi. Program kapsamında öğrencilere lokma ikramında bulunuldu.

Şehidin annesi Gülbeyaz Şentürk ile kardeşleri Erol Şentürk ve Şenay Arıcı tarafından okula maddi bağış yapılarak eğitime katkı sağlanırken, anma programı kapsamında ayrıca şehit Şenol Şentürk ve babası Alibey Şentürk için kabri başında dualar edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
