Şehit Babası Hasan Çakır Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Zeytin Dalı harekatıyla terörden arındırılan Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Çakır'ın (28), babası Hasan Çakır(59) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İnegöllü Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Çakır, 8 Nisan 2021 yılında gözyaşları arasında defnedilmişti. Oğlunun şehit olduğu haberini alan baba Hasan Çakır, "Ben şehit babasıyım, vatan sağ olsun" demişti. Şehidin babası Hasan Çakır, bu akşam evinde fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Hasan Çakır, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çakır yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eşinin ölümünü öğrenen Saniye Çakır, "Ben ne yapacağım şimdi sen olmadan" diyerek gözyaşı döktü. - BURSA