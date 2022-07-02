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Bursalı fenomen ciğerci huzur evi sakinlerini sevindirdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bursalı fenomen ciğerci huzur evi sakinlerini sevindirdi

Bursalı ciğer ustası sosyal medyadan gelen istek üzerine 500 huzur evi sakiniyle bir araya gelip onlara mangal ziyafeti çektiBursa'da sokak hayvanları için sosyal sorumluluk projesi hazırlayan, zaman zaman huzurevi ve sevgi evlerinde kalan çocuklar ve büyükleri sevindiren Ali Koçak, sosyal...

Bursalı ciğer ustası sosyal medyadan gelen istek üzerine 500 huzur evi sakiniyle bir araya gelip onlara mangal ziyafeti çekti

Bursa'da sokak hayvanları için sosyal sorumluluk projesi hazırlayan, zaman zaman huzurevi ve sevgi evlerinde kalan çocuklar ve büyükleri sevindiren Ali Koçak, sosyal medyadan gelen isteği geri çevirmedi.

İstanbul Bahçelievler Huzur Evi'ne giden Ali Koçak burada mangal hazırlayıp 500 sakin için ciğer ziyafet çekti. Huzur evi sakinleri de kendilerinin talebini geri çevirmeyen Koçak'a teşekkür ederken, ilk kez böyle lezzetli ciğer kebap yediklerini ifade ettiler. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ali Koçak Bursa Yerel Haberler

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