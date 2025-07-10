Bursalı Esnaf Yaralı Kargayı Kurtardı

Bursalı Esnaf Yaralı Kargayı Kurtardı
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Bursa'da esnaflık yapan Enver Koç, sokakta yaralı halde bulduğu kargayı kendi çabasıyla kurtararak zabıta ekiplerine teslim etti. Koç, karganın yardım istediğini hissederek onu sevdikten sonra, hayvanın zarar görmemesi için gerekli önlemleri aldı.

Bursalı esnaf Enver Koç, sokakta yaralı halde bulduğu kargayı kendi çabasıyla kurtararak zabıta ekiplerine teslim etti.

Bursa'da esnaflık yapan Enver Koç, sokakta yaralı halde bulduğu kargayı sahipsiz bırakmadı. Sevgiyle yaklaştığı hayvanı kendi imkanlarıyla zabıta ekiplerine teslim etti. Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi'nde dükkanından markete gitmek üzere yolda yürüyen Enver Koç, kaldırımda hareketsiz duran bir karga fark etti. Yardıma ihtiyacı olduğunu düşünen Koç, kargaya yaklaşarak sevmeye başladı. Koç, karganın kediler ya da diğer hayvanlardan zarar görmemesi için harekete geçti. Karganın ayağında ya da vücudunun başka bir yerinde kanama olduğunu fark eden Koç, Şehreküstü Zabıta Noktası'na giderek yardım istedi.

Yaban hayvanı olmasına rağmen karganın sevilmek istediğini söyleyen Enver Koç, "Markete doğru giderken yerde duran bir karga gördüm. Yardım istediğini hissettim. Yaklaştım ve sevdim. Kediler ya da başka hayvanlar zarar verebilir diye endişelendim. Ayağında ya da başka bir yerinde kanama vardı. Daha sonra yaralı kargayı veterinere götürmesi için Şehreküstü Zabıta Noktası'na gittim. Görevli geldi ama kargayı yakalayamadı. Yoğun uğraşlar sonucunda ben yakaladım ve karakola götürdük. Çok sevimli bir hayvandı. Uygun bir yerim olsaydı ben alacaktım. Zabıta noktasında pansuman yapmışlar, su vermişler. Kapı açık olunca bir anda uçup gitmiş. Bir daha da göremedim. Ona acıdım çünkü yaralıydı. Yaban hayvanı olmasına rağmen sevilmek istiyordu. Başını okşadım, sakinleşti" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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