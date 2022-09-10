Bursa yerel haberi | Nilüfer Belediye Başkanı Erdem, Asfalt Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Bursa yerel haberi | 'Başkan Burada' projesi kapsamında bu hafta Akçalar Mahallesi’ni ziyaret eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bölgede yürütülen asfalt ve tretuvar çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Erdem ayrıca mahalleye iki yeni park daha kazandıracaklarını söyledi.

'Başkan Burada' projesi kapsamında bu hafta Akçalar Mahallesi'ni ziyaret eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bölgede yürütülen asfalt ve tretuvar çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Erdem ayrıca mahalleye iki yeni park daha kazandıracaklarını söyledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Başkan Burada karavanıyla bu kez Akçalar Mahallesi'ni ziyaret etti.

Akçalar ziyaretine mahalle sakinleriyle ve esnafıyla görüşerek başlayan Başkan Turgay Erdem, ardından Akçalar Mahalle Muhtarı Salih Avcil ile bir araya geldi. Muhtar Avcil'den mahallenin ihtiyaçları hakkında detaylı bilgi alan Başkan Turgay Erdem, kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşlarla da yakından ilgilendi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, mahallede devam eden asfalt ve tretuvar çalışmalarını da ilgili Başkan Yardımcıları ile birlikte yerinde inceledi. Bölgede çalışmaların hızla sürdüğünü belirten Başkan Turgay Erdem, yapımı devam eden parkın da yakın zamanda hizmete açılacağını söyledi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Akçalar Mahallesi'ne basketbol ve voleybol sahaları ile yürüyüş yolunun da yer alacağı yeni bir parkı daha kazandıracaklarını söyledi.