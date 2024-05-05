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Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Anadolu Arabaları Müzesini Ziyaret Etti

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Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Türkiye'nin ilk ve tek Anadolu Arabaları Müzesi'ni ziyaret ederek tarihi araçlara hayran kaldı.

Türkiye'nin ilk ve tek Anadolu arabaları müzesi olan Anadolu Arabaları Müzesini ziyaret eden Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, tarihe ışık tutan araçlara hayran kaldı.

Bursalı ustaların elinde, 2 bin 600 yıl önce yapılan arabanın yeniden canlandırılmış halinin yanı sıra, tekerlekler, geleneksel araba atölyeleri, motorlu ve motorsuz araçlara Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, hayran kaldı. Anadolu'nun yerel kültürünü ve tarihini yansıtan birbirinden değerli araçların sergilendiği Türkiye'nin ilk ve tek Anadolu Arabaları Müzesi'ni ziyaret eden ve yetkililerden bilgi alan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, "Murat 124"ten, klasik Anadolu arabalarına, faytonlardan, ticari araçlara kadar geniş bir koleksiyonu bulunan müzede, ülkemizin sanayi ve teknoloji tarihine de tanıklık ettik" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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