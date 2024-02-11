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Bursa Valisi Mahmut Demirtaş Ailesiyle Tarihi Çarşı'da Alışveriş Yaptı

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Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, ailesiyle birlikte Tarihi Çarşı'da vatandaş gibi gezip alışveriş yaptı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Bursa Valisi, 'Hayatta en büyük zenginlik; mutlu bir aileye sahip olmaktır. Kıymetli ailem ile birlikte şehrimizin Tarihi Çarşısı'nda vakit geçirdik' diye paylaştı.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, ailesiyle birlikte Tarihi Çarşı'da vatandaş gibi gezip alışveriş yaptı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Bursa Valisi, "Hayatta en büyük zenginlik; mutlu bir aileye sahip olmaktır. Kıymetli ailem ile birlikte şehrimizin Tarihi Çarşısı'nda vakit geçirdik" diye paylaştı.

Bursa'nın Tarihi Çarşısı'na eşi ve çocuğuyla birlikte çıkıp alışveriş yapan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, esnafı tek tek gezdi. Tarihi Kapalı Çarşı'da vatandaş gibi gezen Demirtaş, esnafla sohbet edip alışveriş yaptı. Mahmut Demirtaş'ın ailesiyle vatandaş gibi gezip alışveriş yaptığı anlar büyük ilgi gördü. Bursa Valisi o anları, "Hayatta en büyük zenginlik; mutlu bir aileye sahip olmaktır. Kıymetli ailem ile birlikte şehrimizin Tarihi Çarşısı'nda vakit geçirdik" diyerek fotoğraf paylaştı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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