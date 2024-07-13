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Bursa Valisi Askeri Veteriner Okulu'nu ziyaret etti

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Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Gemlik'te bulunan Askeri Veteriner Okulu'nu ziyaret ederek eğitimler hakkında bilgi aldı. Demirtaş, burada eğitilen köpeklerin arama görevlerinde çok önemli bir misyon üstlendiğini ifade ederken, Fresian ırkı bir taya ismini verdi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Gemlik'te bulunan Askeri Veteriner Okulu'nu ziyaret ederek eğitimler hakkında bilgi aldı. Demirtaş, burada eğitilen köpeklerin arama görevlerinde çok önemli bir misyon üstlendiğini ifade ederken, Fresian ırkı bir taya ismini verdi.

Vali Demirtaş sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı/Gemlik Cumhurbaşkanlığının devlet törenlerinde kullanmış olduğu "Gemlik" ve "Friesian" ırkı atlarımızın üretim ve eğitim merkezi ile silahlı kuvvetlerimizin en büyük yardımcısı, her daim bizlere yoldaşlık eden can dostlarımız keşif, arama ve kurtarma köpeklerimizin eğitim süreçlerini yerinde inceleyerek Friesian ırkı tayımıza isim verdik. Askeri köpeklerimiz sadece operasyonlarda değil, doğal afetlerde de etkin rol alarak oluşabilecek her türlü afete karşı enkaz altında kalan veya doğada kaybolan canlıların yerini tespit etmek için özel olarak hazırlanıyor. Garnizon Komutan Vekilimiz Veteriner Albay Murat Dülgar'a nazik misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, personelimize çalışmalarında başarılar diliyorum." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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