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Bursa Uludağ Üniversitesi’nden Ücretsiz Sağlık Taraması

Bursa Uludağ Üniversitesi’nden Ücretsiz Sağlık Taraması
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Bursa Uludağ Üniversitesi'nde tıp okuyan öğrencilerin Sağlık ve Etik Düşünce Topluluğu tarafından düzenlenen 30. Çadır Projesi, İznik'te 9-10 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi. Proje kapsamında, 100 öğrenci ve hekim 414 hastayı muayene etti.

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) tıp okuyan öğrencilerin kurduğu Sağlık ve Etik Düşünce Topluluğu tarafından geleneksel hale getirilen Çadır Projesi'nin 30.su İznik'te gerçekleştirildi.

BUÜ Tıp Fakültesi Sağlık ve Etik Düşünce Topluluğu, 30.Çadır Projesi'ni bu yıl 9- 10 Kasım'da İznik-Tacir köyünde düzenledi. "Herkese eşit ve ücretsiz sağlık hizmeti" amacıyla yola çıkan topluluk, köy okulunu küçük bir sahra hastanesine dönüştürerek tamamen ücretsiz bir şekilde kapsamlı sağlık taraması yaptı. Öğrenciler bir yandan seviyelerine uygun gözlem ve ölçümler gerçekleştirdi, bir yandan da ilk hekimlik tecrübelerini kazanmış oldu.

100 öğrenci ve hekim 414 hastayı muayene etti

Topluluk Danışmanı Prof. Dr. Sinan Çavun, toplam 100 tıp fakültesi öğrencisi ve hekimin katıldığı projede okul bahçesinde kurulan ve projeye adını veren çadır içinde ateş, nabız ve tansiyon ölçümü yapıldı bilgisini verdi. EKG cihazı, röntgen, solunum fonksiyon testi ve göz muayenesi ile hastaların daha detaylı taramalarının gerçekleştirildiğini aktaran Prof. Dr. Sinan Çavun; "Diyetisyenimiz, hekimlerimizin yönlendirdiği hastalarla görüşmeler yaptı. Köy halkına ilaç kullanırken yapılan hatalar hakkında bilgilendirme semineri verildi. 414 hastanın muayene edildiği köyde aynı zamanda bütün çocuklara da göz taraması yapıldı" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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