Karla kaplı Timsah Arena Stadyumu böyle görüntülendi

Karla kaplı Timsah Arena Stadyumu böyle görüntülendi
Güncelleme:
Bursa'da etkili olan kar yağışı sonrası Timsah Arena Stadyumu beyaza büründü. Dron ile çekilen görüntüler, stadyumun kartpostallık manzarasını gözler önüne serdi. Güneş panellerinin etkisiyle karın bazı bölümleri eridi.

Bursa'da simge haline gelen mekanlar beyaza bürünürken, Timsah Arena Stadyumu'nun karla kaplı hali dron ile havadan görüntülendi.

Bursa'da dün gece etkili olan kar yağışıyla birlikte Bursa'nın bir çok noktası beyaza büründü. Bursa'nın simgesi haline gelen Timsah Arena ismiyle bilinen Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu, yeşille beyazın buluşmasıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Sahanın içerisine yağan kar, çimlerin bakımı için açılan güneş panelleriyle bir kısmının erimesi dikkat çekti.

Bursa'da hava durumu 1 derece olarak ölçülürken, kar yağışının yarın da devam etmesi bekleniyor. - BURSA

500

