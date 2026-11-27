Bursa'nın Mudanya ilçesinde ortaokul öğrencileri, savaş mağduru çocuklara ve akran zorbalığına dikkat çekmek için 'Barış ve Sevgi' yürüyüşü düzenledi.

İkbal Betül Ali İhsan Çilingiroğlu Ortaokulu ile Hatice İsmail Hakkı Kayan Ortaokulu tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Günlerim Kitap' projesi kapsamında 400 öğrencinin katılımıyla 'Barış ve Sevgi' yürüyüşü gerçekleştirildi. Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri de katıldı. Mütareke Meydanı'nda bir araya gelen 5, 6 ve 7'nci sınıf öğrencileri, öğretmenleri ve velileriyle birlikte 'Hayat Bayram Olsa' şarkısını seslendirdi. Ardından savaş mağduru çocuklara ve akran zorbalığına dikkat çekilen proje kapsamında meydanda toplu kitap okuma etkinliği düzenlendi. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler bir süre sessizce kitap okudu.

Etkinlik beyaz balonların gökyüzüne bırakılmasıyla sona erdi.

Haber-Kamera: Özgül ATABEY/MUDANYA (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı