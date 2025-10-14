Haberler

Bursa Metroda Alkollü Kişinin Olayı Gerginlik Yarattı

Bursa Metroda Alkollü Kişinin Olayı Gerginlik Yarattı
Bursa'da metroya alkollü bindiği iddia edilen bir kişi, vatandaşlarla tartışmaya girdi ve Allah'a küfrettiği öne sürüldü. Olay, diğer yolcular tarafından tepkiyle karşılandı.

Bursa'da metroya alkollü bindiği iddia edilen kişi, ortayı birbirine kattı. Allah'a da küfrettiği iddia edilen kişi, vatandaşlar tarafından büyük tepki topladı.

Bursaray'a alkollü bindiği iddia edilen bir vatandaş, sağındaki solundaki kişilere laf atmaya başladı. Ayakta durmakta zorluk çeken kişi, bir vatandaşla ağız dalaşına girdi. Daha sonra Allah'a küfrettiği iddia edilen alkollü şahıs, diğer vatandaşlar tarafından da tepki topladı.

Bağrışmaların yaşandığı metrodaki o anlar saniye saniye kameralara yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
