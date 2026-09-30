Bursa mahreçli Prof. Dr. Adem Apak haberinin bir karesi kaynağından iptal edildi

Bursa mahreçli Prof. Dr. Adem Apak haberinin bir karesi kaynağından iptal edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bugün saat 17.51'de Bursa mahreciyle servis edilen Prof. Dr. Adem Apak'ın ahlakla ilgili sözlerine yer verilen haberin bir karesi kaynağından iptal edildi. Özür dilenerek haberde an itibarıyla mevcut fotoğrafların kullanılması hususu abonelerin dikkatine sunuldu.
Bugün saat 17.51'de Bursa mahreciyle servis edilen "Prof. Dr. Adem Apak: "Ahlak, hayatın her alanında sorumluluk bilincidir" başlıklı haberin bir karesi kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, haberde an itibarıyla mevcut bulunan fotoğrafların kullanılması hususunu abonelerimizin dikkatine sunarız.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı