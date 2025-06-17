Bursa Koruma Kurulu 2025 Yılı Toplantısını Gerçekleştirdi

Bursa Koruma Kurulu 2025 Yılı Toplantısını Gerçekleştirdi
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Bursa Koruma Kurulu Başkanlığı, 2025 yılı 2. olağan toplantısını Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Dede'nin başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda Koruma Kurulu faaliyetleri ve yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Bursa Koruma Kurulu Başkanlığı'nın 2025 yılı 2. olağan toplantısı Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Dede başkanlığında, Koruma Kurulu üyelerinin katılımlarıyla Bursa Hakimevi toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda, 21 Mart 2025 ile 10 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılan Koruma Kurulu faaliyetlerinin değerlendirilmesi, koruma kuruluna başvuran hükümlülerin taleplerinin değerlendirilmesi ve koruma kurulu başkanlığı olarak 2025 yılının önümüzdeki üç ayında yapılacak çalışmalar konusunda oluşturulan gündem başlıkları ile ele alındı. Toplantı karşılıklı fikir alışverişinden sonra Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Dede'nin kurul üyelerine Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Osmangazi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen el sanatları kursunda suça sürüklenen çocuklar ve kamu yararına çalışan yükümlülerin yapmış olduğu Türk Bayrağı motifli filografi eserlerini hediye etmesi ile sona erdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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