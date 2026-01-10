Haberler

BUDO'nun 8 seferi daha olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi

Güncelleme:
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferleri iptal edildi. Yolcuların sefer saatlerini takip etmeleri ve dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

Bursa ile İstanbul arasında deniz ulaşımını sağlayan deniz otobüsü seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Yapılan açıklamaya göre, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Mudanya, Kabataş ve Armutlu (İhlas) hatlarında karşılıklı bazı seferler gerçekleştirilemeyecek.

İptal edilen seferler şöyle:

08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)

11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)

13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

Yetkililer, deniz ulaşımını kullanacak vatandaşların sefer saatleriyle ilgili güncel duyuruları takip etmeleri ve olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500

