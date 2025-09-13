Haberler

Bursa Hastanesinde Mehter Takımı Moral Konseri Düzenledi

Bursa Hastanesinde Mehter Takımı Moral Konseri Düzenledi
Güncelleme:
Bursa İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde mehter takımı, hastalara moral vermek amacıyla konser düzenledi. Konserde hastalar kahramanlık türkülerini ve marşlarını coşkuyla söyledi.

Bursa'da hastanede konser veren mehter takımı kahramanlık türküleri ve marşlarla moral verdi.

Bursa İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, tedavi gören hastalara moral vermek için ilginç bir faaliyete imza attı. Hastaneye gelen mehter takımı, bahçede hastalara moral konseri gerçekleştirdi. Mehter takımı tarafından söylenen marş ve türkülere hep bir ağızdan söyleyen hastalar, konseri coşkuyla takip etti. Hastanede aylardır tedavi gören hastalar mehter marşlarıyla moral buldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
