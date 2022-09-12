Bursa haberleri: Mudanya Belediye Başkanı Türkyılmaz: Türkiye Cumhuriyeti'ni Sonsuza Dek Yaşatacağız

Gelen Bursa haberine göre Mudanya’nın kurtuluşunun 100. yılı, Mudanya İskele Meydanı’nda kutlandı. Törende konuşan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “12 Eylül günü özgürlüğe, bağımsızlığa uyandı kentimiz. Başta tek önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Mudanyalı kahraman Şükrü Çavuş, arkadaşları Ahmet, Talat, Kürt Hasan ile ismini bilmediğimiz binlerce şehit ve gazimizi şükran ve minnetle anıyoruz. Onların mirası Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza dek yaşatacağız” dedi.

Mudanya'nın kurtuluşunun 100. yılı, Mudanya İskele Meydanı'nda kutlandı. Törende konuşan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "12 Eylül günü özgürlüğe, bağımsızlığa uyandı kentimiz. Başta tek önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Mudanyalı kahraman Şükrü Çavuş, arkadaşları Ahmet, Talat, Kürt Hasan ile ismini bilmediğimiz binlerce şehit ve gazimizi şükran ve minnetle anıyoruz. Onların mirası Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza dek yaşatacağız" dedi.

Mudanya'nın kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla Mudanya İskele Meydanı'nda bugün düzenlenen tören, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ve Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi'nin Mudanya savunmasının simgesi Şehit Şükrü Çavuş'un İskele Meydanı'ndaki anıtına İstiklal Madalyası'nı sunmasıyla başladı. Törene, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İYİ Parti Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, CHP İlçe Başkanı Ömer Aydın, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, gaziler ve Mudanyalılar katıldı.

TÜRKYILMAZ: MUDANYA'MIZIN 12 EYLÜL'DEKİ KURTULUŞU, MUDANYA MÜTAREKESİ'NE GİDEN YOLDA ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞIDIR

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, şunları söyledi:

"Mudanya'mızın 12 Eylül'deki kurtuluşu, 11 Ekim Mudanya Mütarekesi'ne giden yolda önemli bir kilometre taşıdır. Mudanya'mız düşman işgalinden kurtarılarak 11 Ekim'de barışın, kardeşliğin ve Cumhuriyet'in temelleri atılmış, şanlı tarihimizdeki yerini almıştır. Şükrü Çavuş ve arkadaşlarının kahramanca mücadelesi ile 2 yıl 2 ay 17 gün süren işgal sona erdi. 12 Eylül günü özgürlüğe, bağımsızlığa uyandı kentimiz. Başta tek önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Mudanyalı kahraman Şükrü Çavuş, arkadaşları Ahmet, Talat, Kürt Hasan ile ismini bilmediğimiz binlerce şehit ve gazimizi şükran ve minnetle anıyoruz. Onların mirası Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza dek yaşatacağız."

Mudanya'nın kurtuluş günü kutlamaları, Mudanya Belediyesi'nin Mütareke Meydanı'nda düzenleyeceği Aysun Kocatepe ve Ali Kocatepe konseri ile devam edecek.