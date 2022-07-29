Bursa haberleri! Gemlik Belediyesi Heyeti'nden Navodari Belediye Başkanı'na Ziyaret

Gemlik Belediyesi heyeti, Navodari Belediye Başkanı Florin Chelaru'yu makamında ziyaret etti.

Ziyarete; Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Belediye Başkan Yardımcıları Serhat Tezsever, Mert Dimili Ticaret Odası Başkanı Paşa Ağdemir, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Sedat Gürle, Belediye Meclis üyeleri ve Eski Belediye Başkanı Mehmet Turgut katıldı. Ziyarette, iki şehir arasındaki dostluk ilişkilerinin yanı sıra kültürel iş birliğini artırmaya yönelik adımların atılmasının önemi vurgulandı.

Ziyarette konuşan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, şunları söyledi:

"Navodari'deki dostlarımızı ziyaret etmekten dolayı mutluyuz. Dostluk bağlarımız yıllar arttıkça daha da sağlamlaşacak ve geleceğimize miras kalacak. İki ülkemizde farklı kültürleri içinde barındırıyor. Kültürel iş birliğimizi sürdüreceğiz. Değerli dostum ve meslektaşım Navodari Belediye Başkanı Florin Chelaru'ya bizlere gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum."

Navodari Belediye Başkanı Chelaru Florin ise şöyle konuştu:

"Gemlik'ten kardeşlerimiz ve dostlarımız bugün belediye binasında bizleri ziyaret ettiler. Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ve Gemlikli yöneticilerimiz ile tekrar bir araya gelmekten mutluluk duydum. Heyetimizi Navodari'de ağırlayacağız. Kardeşliğimizin zamanla sağlamlaşarak devam etmesini ve kültürlerarası iş birliğinin güzel bir örneği olmasını umuyoruz."

Ziyaretin sonunda, Gemlik Belediyespor Başkanı Durmuş Uslu, Chelaru'ya Gemlik Belediyespor forması hediye etti.