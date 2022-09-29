Bursa haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Göçebe Oyunları için Bursa'da

Bursa genel haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Göçebe Oyunları için Bursa'da Bursa'nın İznik ilçesinde yapılacak olan 4. Göçebe Oyunları'nın açılışı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alana giriş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Göçebe Oyunları için Bursa'da

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde yapılacak olan 4. Göçebe Oyunları'nın açılışı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alana giriş yaptı.

Bursa'nın İznik ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile başlayacak olan 4.Göçebe Oyunları birçok ülkeden misafir de ağırlayacak. 4 gün sürecek olan etkinliklerin yapılacağı alana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haricinde, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ve diğer ülkelerden bakanların katılması bekleniyor.