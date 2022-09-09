Bursa yerel haberi... Mudanya Belediyesi, Ürettiği Ayçiçeklerinden Elde Edeceği Yağı, İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Dağıtacak

Bursa bölgesinden gelen habere göre Mudanya Belediyesi, Balabancık Mahallesi'nde 85 dönümlük araziye ektiği ayçiçeklerinin hasadını törenle yaptı. Hasadın ardından elde edilecek yağın tamamı Mudanya’daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Mudanya Belediyesi, Balabancık Mahallesi'nde 85 dönümlük araziye ektiği ayçiçeklerinin hasadını törenle yaptı. Hasadın ardından elde edilecek yağın tamamı Mudanya'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Mudanya Belediyesi Balabancık Mahallesi'ndeki 85 dönümlük arazide toprakla buluşturduğu ayçiçek tohumlarının hasadını, törenle gerçekleştirdi.

Belediyeye ait arazilerde, refüj ve parklarda yetişen zeytinleri toplayarak, zeytinyağı haline getirdikten sonra ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştıran Mudanya Belediyesi, "Topraktan Halka, Tarladan Sofraya" projesi kapsamında bu kez ayçiçek yağlarını vatandaşa dağıtacak.

Balabancık Mahallesi'nde düzenlenen hasat şenliğinde konuşan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, sosyal belediyeciliğe örnek bir projeye daha imza attıklarının altını çizerek, "Bizim bir sözümüz vardı. Mudanya'da hiç kimse aç kalmayacak, hiçbir çocuk yatağına aç girmeyecek dedik. Göreve geldiğimiz günden bu yana gerek Uğur Böceği, gerekse de Zeytin Dalı ekiplerimizle hemşehrilerimizin yanlarında olduk. Bugün, nisan ayında ektiğimiz ayçiçek tohumlarımızın hasadını yapıyoruz. Yağ çıkaracak, çıkan yağı da ilçemizdeki ihtiyaç sahibi hemşehrilerime ulaştıracağız. Toprağın bereketini hakça paylaşmaya devam ediyoruz. Yürek temiz olunca böylesine güzel işler yapılıyor. Bu hasattan sonra kasım ayında yeni tarlalarımızla birlikte 300 dönüm araziye buğday ekip yine un haline getirip Mudanyalı hemşehrilerimle paylaşacağız. Bereketli olsun" dedi.