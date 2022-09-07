Bursa haberleri: Bursa'da aç kalan domuzlar şehir merkezine indi Yerel Haberler Bursa 3. sayfa haberi | Bursa'da aç kalan domuzlar şehir merkezine indiBURSA Bursa'da aç kalan domuz sürüsü yemek aramak için şehir merkezine indi. Bursa'da aç kalan domuzlar şehir merkezine indi BURSA Bursa'da aç kalan domuz sürüsü yemek aramak için şehir merkezine indi. Olay, Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aç kalan domuz sürücü yemek aramak için şehir merkezine indi. Bir süre boyunca çöp konteynırlarından yemek arayan domuz sürüsü geldikleri zeytinlik alana geri giderek gözden kayboldu. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur Bursa 3. Sayfa Yerel Haberler

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