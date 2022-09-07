Bursa haberleri: Bursa'da aç kalan domuzlar şehir merkezine indi
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Bursa 3. sayfa haberi | Bursa'da aç kalan domuzlar şehir merkezine indiBURSA Bursa'da aç kalan domuz sürüsü yemek aramak için şehir merkezine indi.
Bursa'da aç kalan domuzlar şehir merkezine indi
BURSA Bursa'da aç kalan domuz sürüsü yemek aramak için şehir merkezine indi.
Olay, Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aç kalan domuz sürücü yemek aramak için şehir merkezine indi. Bir süre boyunca çöp konteynırlarından yemek arayan domuz sürüsü geldikleri zeytinlik alana geri giderek gözden kayboldu.