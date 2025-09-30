Bursa'daki Öğrenci Kazasında İhmal İddiaları Gündemde

Haber: Zehra Değirmenci

(BURSA) - Eğitim İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Özkan Rona, geçen hafta bir ilkokul öğrencisinin parmağının kapıya sıkışarak kopmasının ardından "eleştirilerin hedefi" olan öğretmen hakkında geçmişte İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "öğretmenlik yapamayacağına" ilişkin raporu bulunduğunu iddia ederek, "Osmangazi Halk Eğitim Merkezi idaresinden başlayarak Milli Eğitim Müdürlüğü'ne varıncaya kadar bu hata zincirinin her bir halkasının ortaya çıkardığı ihmaller, bir çocuğumuzun fiziksel ve psikolojik yara almasına, bir sınıfın travma yaşamasına ve öğretmenlik yapma yeterliliği olmadığı tespit edilen bir meslektaşımızın sınıfa girmeye zorlanarak bu kazanın bir parçası olmaya zorlanmasıyla sonuçlandı" dedi.

Bursa'da geçen günlerde bir ilkokulda 2. sınıf öğrencisinin parmağı sınıf kapısına sıkışarak kopmuş, aile sınıf öğretmeninin ihmali olduğunu ileri sürerek şikayetçi olmuştu.

Eğitim İş Bursa Şube Başkanı Rona, yaptığı açıklamada, geçen hafta bir okulda öğrencinin parmağının kapıya sıkışarak kopmasının herkesi derinden üzdüğünü belirtti ve şunları kaydetti:

"Ancak meselenin aslında Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sorumluluğunu yerine getirmeyen iş bilmez uygulamalarıyla davetiye çıkarılan bir olay olduğu ortaya çıktı. Bu okulda eleştirilerin de hedefi olan öğretmenin daha önce Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü müfettişlerince hakkında inceleme yapılarak geri hizmete alınması gerektiğine, öğretmenlik yeterliliği sahibi olmadığına, psikolojik ve mesleki yetersizliği nedeniyle öğretmenlik yapmayacağı bir kuruma atanmasına dair rapor verildiği ortaya çıktı. Ocak 2025'te bu raporla Osmangazi Halk Eğitim Merkezi emrine ataması yapılan öğretmen, 4 ay sonra bu kurumdan ihtiyaç fazlası olduğu söylenerek tayin istemeye zorlanmış ve çalışmaması gereken temel eğitim kurumu olan bir ilkokula yeniden öğretmen olarak atanmıştır.

Osmangazi Halk Eğitim Merkezi idaresinden başlayarak Milli Eğitim Müdürlüğü'ne varıncaya kadar bu hata zincirinin her bir halkasının ortaya çıkardığı ihmaller, bir çocuğumuzun fiziksel ve psikolojik yara almasına, bir sınıfın travma yaşamasına ve öğretmenlik yapma yeterliliği olmadığı tespit edilen bir meslektaşımızın sınıfa girmeye zorlanarak bu kazanın bir parçası olmaya zorlanmasıyla sonuçlandı.

"İhmaller zincirinin her bir halkası hesap vermeli"

Daha önce kurumda mali ve idari usulsüzlükler olduğu iddiasıyla şikayette bulunulan öğretmeni uydurma bir soruşturmayla hemen okuldan uzaklaştırma marifeti gösteren Halk Eğitim Merkezi, kendilerine psikolojik rahatsızlığı ve mesleki yetersizliği nedeniyle geri hizmete alınmak üzere geçici olarak emanet edilen öğretmene sahip çıkmamış, amirlerine gerekli bildirimleri yapmamış ve okulda olmaması gereken, temel eğitim kurumuna atanmaması gereken, öğretmenlik yapmaması gerektiği müfettiş raporuyla tespit edilmiş bir öğretmenin yeniden bir ilkokulda öğrencilerle bir araya gelmesine neden olmuşlardır. Bugün bu hatalar zincirinin halk eğitim merkezinden başlayıp İl Milli Eğitim Müdürü'ne varıncaya kadar zincirin her bir halkasındaki tüm sorumlular yaşanan bu okul kazasından daha öte ihmalle ortaya çıkan bu durumun hesabını vermeliler.

"Bursa'nın çocukları okullarında güvende değil"

Bursa Valisi'ne buradan sesleniyoruz. Önünüze hatalı atama kararnamesini koyan ve size imzalatan yöneticilerden derhal hesap sormalısınız. Milli eğitim yöneticilerinden halk eğitim yöneticilerine varıncaya kadar hatası, kusuru ve ihmaliyle okulda bir öğrencinin yara almasına sebebiyet verecek ihmali yaratan ve onlarca öğrencinin travma yaşamasına neden olan bu sorumlulardan derhal hesap sormalısınız. Öyle anlaşılıyor ki Bursa'nın eğitim yöneticilerinin ihmalleri ve iş bilmezliği nedeniyle Bursa'nın çocukları okullarında güvende değil."