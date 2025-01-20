Bursa'daki Elektrik Tellerinden Kıvılcımlar Mahalleyi Aydınlattı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde kısa devre yapan elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar, gece saatlerinde sokağı adeta gündüz gibi aydınlattı. Olay sırasında mahalleliler panik yaşarken, kıvılcımların neden olduğu patlama sesleri dikkat çekti.
Bursa'da kısa devre yapan elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar, sokağı aydınlattı.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde gece saatlerinde gerçekleşen olayda, kıvılcımların etkisi sokak adeta gündüz gibi aydınlattı. Evlerin çok yakınında gerçekleşen olayda mahalle sakinleri de panik yaşadı. Patlama sesi de çıkaran elektrik telleri için ilgili ekiplere bilgi verilirken, yaşanan korku dolu anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel