Üye Girişi
Haberler
CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma

CHP Gençlik Kolları Başkanı gözaltına alındı
İsrail'in 90 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı

İsrail beklenen adımı attı! Dünyanın kilitlendiği an
İsrail, serbest bırakılması beklenen bir Filistinli esirin evine saldırdı

Milyonlar anlaşmaya kilitlenirken İsrail yine yaptı yapacağını
ABD ordusu Suriye'nin Haseke şehrinden çekiliyor

Terör örgütü PKK/YPG'nin uykularını kaçıran görüntü

Bursa'daki Elektrik Tellerinden Kıvılcımlar Mahalleyi Aydınlattı

Bursa'daki Elektrik Tellerinden Kıvılcımlar Mahalleyi Aydınlattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kısa devre yapan elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar, gece saatlerinde sokağı adeta gündüz gibi aydınlattı. Olay sırasında mahalleliler panik yaşarken, kıvılcımların neden olduğu patlama sesleri dikkat çekti.

Bursa'da kısa devre yapan elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar, sokağı aydınlattı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde gece saatlerinde gerçekleşen olayda, kıvılcımların etkisi sokak adeta gündüz gibi aydınlattı. Evlerin çok yakınında gerçekleşen olayda mahalle sakinleri de panik yaşadı. Patlama sesi de çıkaran elektrik telleri için ilgili ekiplere bilgi verilirken, yaşanan korku dolu anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Yabancı VAR hakemlerinin maç başı kazandığı para ortaya çıktı
img

Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti
img

Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Türkiye'ye böyle getirildiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahramanmaraş'ta yolda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı

Şehir magandasından kaldırımda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı
Yabancı VAR hakemlerinin ne kadar kazandığı ortaya çıktı

Yabancı VAR hakemlerinin maç başı kazandığı para ortaya çıktı
Basın toplantısına geç kalan Jose Mourinho: Kebap çok iyiydi

Yediği kebabı tek cümleyle özetledi
Sergen Yalçın canlı yayında delirdi: Yemin olsun rezil rüsva ederim

Sergen canlı yayında delirdi: Yemin olsun rezil rüsva ederim
Trump'ın Gazze planı belli oldu! Yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek

Trump, yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek
İlk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi

Canlı yayında kalp krizi geçirdi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.