Bursa'da YKS Öncesi Trafik Yoğunluğu Öğrencileri Zorladı

Bursa'da YKS Öncesi Trafik Yoğunluğu Öğrencileri Zorladı
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Bursa'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesinde yaşanan trafik yoğunluğu, öğrenciler ve veliler için zor anlara neden oldu. Polis ekipleri, trafiği yönlendirmek için yoğun çaba harcadı.

Bursa'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi kent genelinde yaşanan trafik yoğunluğu, sınava girecek öğrenciler ve onları okullara ulaştırmaya çalışan velilere zor anlar yaşattı. Velilerin çoğu araçlarıyla okul civarlarına gelince yaşanan yoğunluk trafik ekiplerinin çabası sayesinde sıkıntı olmadan çözüme kavuşturuldu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine yönelen araçlar, özellikle okul çevrelerinde trafik yoğunluğunu artırdı. Bazı veliler çocuklarını sınav yerine ulaştırmakta güçlük çekerken, kimi öğrenciler son dakikalarda koşarak sınav salonuna yetişmeye çalıştı.

Trafikte zamanla yarışan vatandaşlar, özellikle ana arterlerde ve okul bölgelerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Polis ekipleri, sınav saatine kadar trafiği yönlendirmek ve öğrencilerin zamanında ulaşımını sağlamak için yoğun çaba harcadı.

Tüm büyük okul çevrelerinde de hem motorlu hem de yaya trafik polisleri trafiği rahatlatmak için yoğun gayret sarfetti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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