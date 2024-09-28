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Bursa'da Yavru Kedi Kurtarıldı, Sahiplenildi

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Bursa'da trafiği altüst eden yavru kedi, yunus polisleri tarafından kurtarılarak aracına giren bir vatandaş tarafından sahiplenildi.

Bursa'da trafikte yavru kedi alarmı...Polisler 4 araca giren kediyi kurtardı

Kedi, girdiği aracın sahibi tarafından sahiplenildi

BURSA - Bursa'da trafiği birbirine katan ve 4 araca girerek korkan yavru kedi, yunus polisleri tarafından çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sırameşeler Mahallesi Mudanya Bulvarı üzerinde yolunu şaşıran yavru kedi, trafiği birbirine kattı. Araçların kornasıyla ve insanların kendisini yakalamaya çalışmasıyla daha da panik yapan yavru kedi, 4 aracın içine girdi. O sırada tesadüfen geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği timleri, trafiği güvenli şekilde kısa süreli durdurarak yavru kediyi aracın içinden çıkardı. Yavru kedi, aracına giren vatandaş tarafından sahiplenildi.

Bursa'da Yavru Kedi Kurtarıldı, Sahiplenildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BERKE ERDAL - Yerel

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