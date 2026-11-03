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Bursa'da yaralı bulunan gökdoğan DKMP 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerince korumaya alındı

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Bursa'da yaralı bulunan gökdoğan DKMP 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerince korumaya alındı Haber Videosunu İzle
Bursa'da yaralı bulunan gökdoğan DKMP 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerince korumaya alındı
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Bursa'da yaralı halde bulunan gökdoğan, bir vatandaşın ihbarı üzerine DKMP 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerince teslim alınarak koruma altına alındı. Veteriner hekim gözetiminde bakımı sürdürülen kuşun tedavisinin ardından doğal yaşamına dönmesi hedefleniyor.

Bursa'da yaralı halde bulunan gökdoğan, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak koruma altına alındı.

Yaralı gökdoğanı fark eden duyarlı bir vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen DKMP ekipleri, kuşu teslim alarak bakım ve tedavisi için gerekli çalışmaları başlattı. Veteriner hekimlerin gözetiminde bakımı sürdürülen gökdoğanın sağlık durumunun iyileştirilmesi için çalışma yürütülüyor. Tedavi sürecinin tamamlanmasıyla birlikte yeniden kanat çırparak doğal yaşamına dönmesi hedeflenen gökdoğan, ekiplerin gözetiminde tutuluyor.

DKMP 2. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yaban hayatının korunmasında vatandaş duyarlılığının önemine dikkat çekerek ihbarda bulunan vatandaşa teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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