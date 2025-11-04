Haberler

Bursa'da yapılacak sosyal TOKİ'ler ilçe ilçe belli oldu

Bursa'da yapılacak sosyal TOKİ'ler ilçe ilçe belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın ilçelerinde inşa edilecek 17 bin sosyal konutun yapılacağı noktaların belirlendiğini açıklayan Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlesine imza atıyoruz.

Bursa'nın ilçelerinde inşa edilecek 17 bin sosyal konutun yapılacağı noktaların belirlendiğini açıklayan Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlesine imza atıyoruz. Dar ve orta gelirli vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Cumhuriyetin 102. yılında Bursa'da başlatılacak bu büyük konut hamlesinin, hem vatandaşlar hem de şehir için tarihi bir adım olduğunu vurguladı. Gürkan, Bursa'nın dört bir yanında hayata geçirilecek bu projeyle binlerce ailenin güvenli konutlara kavuşacağını belirterek, "Bursamızın dört bir yanında inşa edeceğimiz 17 bin 225 konut ile hemşehrilerimiz ekonomik şartlarda, TOKİ güvencesiyle sağlam yuvalarına kavuşacak. Cumhuriyetimizin 102. yılında başlatılan bu büyük proje, sadece bir konut yatırımı değil, aynı zamanda sosyal bir dönüşüm hamlesidir" ifadelerini kullandı.

Projelerin finansmanının Emlak Katılım Bankası, Halk Bankası ve Ziraat Bankası iş birliğiyle yürütüleceğini belirten Gürkan, dar ve orta gelirli vatandaşların uzun vadeli ödeme kolaylıklarıyla ev sahibi olma fırsatına kavuşacağını ifade etti.

TOKİ verilerine göre Bursa'da yapılacak konutların dağılımına ilişkin de bilgi veren Gürkan, "Karacabey 5.500, Gemlik 3.000, İnegöl 4.000, Kestel 1.000 Nilüfer 750, Mustafakemalpaşa 750, Yenişehir 500, Orhangazi 400, Gürsu 300, Mudanya 300, İznik 250, Orhaneli 175, Keles 100, Büyükorhan 100, Harmancık 100 konut olacak şekilde toplamda 17 bin 225 konutun hayata geçirileceğini belirtti.

Bursa'nın her köşesinde yükselecek bu yeni yaşam alanlarının sosyal ve ekonomik anlamda büyük bir kazanım olduğunun altınıçizen Başkan Gürkan, "Bu büyük vizyonun mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a, 'Yüzyılın Konut Projesi' için şehrimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bursa'mız için, ülkemiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bahçeli'nin ittifak sözlerine Cumhurbaşkanlığından ilk yorum

Bahçeli'nin ittifak çıkışına Cumhurbaşkanlığından ilk yorum
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Davutoğlu'ndan Haberler.com yayınında Tanju Özcan için 'Yezit' çıkışı

Davutoğlu'nu küplere bindiren belediye başkanı! "Yezit" çıkışı bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müslüman aday önde! Tarihi seçime saatler kala Trump'tan tehdit

Müslüman aday önde! Tarihi seçime saatler kala Trump'tan tehdit
YÖK'ten Hakan Fidan'ın diplomasına ilişkin iddialara yanıt

Bakan Fidan iddiası ses getirdi, YÖK'ten beklenen açıklama geldi
Altını olanlar dikkat: Uzman ismin öngördüğü rakam inanılmaz

Altını olanlar dikkat: Öngördüğü rakam inanılmaz
Ya tamam, ya devam diyecek! Sergen Yalçın'ın kader maçı

Ya tamam, ya devam diyecek! İşte Sergen'in kader maçı
Müslüman aday önde! Tarihi seçime saatler kala Trump'tan tehdit

Müslüman aday önde! Tarihi seçime saatler kala Trump'tan tehdit
Kabe'de çekilen görüntüye tepki yağıyor

Görüntü maalesef Kabe'de kaydedildi
Ederson'un Beşiktaş taraftarı ile yaşadığı gerginlik kamerada

Onu daha önce böyle görmediniz! Milyonlarca izlenen görüntü
Louvre Müzesi soygununda güvenlik şifresi akıllara durgunluk verdi

Tarihi soygunda skandal detay! Şifreyi tahmin etmek bir dakika sürdü
Cezaevinde babasının ağır yaraladığı 4 yaşındaki çocuktan haber var

Cezaevinde babasının ağır yaraladığı 4 yaşındaki çocuktan haber var
Tedesco'dan Fener taraftarını mest eden hareket

Tedesco'dan Fener taraftarını mest eden hareket
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
Orkun-Alvarez kapışması yeni değil! İşte derbinin kaderini değiştiren kırmızı kartın perde arkası

İşte derbinin kaderini değiştiren kırmızı kartın perde arkası
29 Ekim'de Anıtkabir'e neden gitmedi? Gerekçesini açıklayan Bahçeli iddialara ateş püskürdü

29 Ekim'de Anıtkabir'e neden gitmedi? Bahçeli gerekçesini açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.