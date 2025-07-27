Bursa'da Yangın: Kestel ve Gürsu Arasındaki Ormanlık Alan Alev Alev
Bursa'nın Kestel ve Gürsu ilçeleri arasındaki ormanlık alanda gece saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek birçok noktadan görüldü. Yangına itfaiye ve vatandaşlar müdahale ediyor, bazı köyler tedbir amaçlı boşaltıldı.
Kestel ile Gürsu ilçeleri arasındaki ormanlık alanda başlayan yangın, gece saatlerinde rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Şehre gece karanlığının çökmesiyle, yangının alevleri bir çok noktadan görüntülendi.
Bursa'nın Kestel ve Gürsu ilçeleri arasındaki ormanlık alandaki alevlere, çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve TOMA karadan müdahale ederken, çok sayıda vatandaş ile personel söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Tedbir amaçlı karahıdır ile iğdir köyleri boşaltılırken, gecenin karanlığını aydınlatan alevler, şehrin bir çok noktasından da görüldü. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel