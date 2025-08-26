Bursa'da Virajı Alamayan Sürücü Kamyoneti Devrildi
Bursa, Uludağ oteller bölgesinde virajı alamayan sürücü kamyonetini şarampolde buldu. Kendi imkanlarıyla çıkaramayacağını anladığında yardım çağırdı. Olay yerine gelen vinç ve kurtarma ekipleri kamyoneti şarampolden çıkardı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel