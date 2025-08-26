Bursa'da Virajı Alamayan Sürücü Kamyoneti Devrildi

Bursa'da Virajı Alamayan Sürücü Kamyoneti Devrildi
Bursa'nın Uludağ oteller bölgesinde virajı alamayan bir sürücü, kamyonetini şarampole devirdi. Kendi imkanlarıyla çıkaramayınca yardım çağırdı. Olay yerine vinç ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
