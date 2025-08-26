Bursa'da Virajı Alamayan Sürücü Kamyoneti Devrildi

Bursa'da virajı alamayan sürücü kontrolü kaybedip kamyoneti devirdi.

Bursa, Uludağ oteller bölgesinde virajı alamayan sürücü kamyonetini şarampolde buldu. Kendi imkanlarıyla çıkaramayacağını anladığında yardım çağırdı. Olay yerine gelen vinç ve kurtarma ekipleri kamyoneti şarampolden çıkardı. - BURSA