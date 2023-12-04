Bursa'da Uzman Mali Müşavir Canlı Yayında Depreme Yakalandı

Bursa'da uzman mali müşavir Özgür Erdursun, canlı yayın esnasında Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depreme yakalandı. Erdursun'un panik yaşadığı ve deprem sırasında saksıdaki bitkinin sallandığı görüldü.

Bursa'da, uzman mali müşavir, merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5.1 büyüklüğündeki depreme canlı yayın esnasında yakalandı.

Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan uzman mali müşavir Özgür Erdursun, depreme bu sırada yakalandı. Erdursun'un kısa süreli bir panik yaşadığı görüldü. Erdursun'un arkasında bulunan saksıdaki bitkinin de deprem sırasında sallandığı görüldü. - BURSA