Haberler

İznik Gölü'nde balıkçıların ağına tarihi gemi dümeni takıldı

İznik Gölü'nde balıkçıların ağına tarihi gemi dümeni takıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İznik Gölü'nde balıkçıların ağına takılan yaklaşık 4 metre uzunluğundaki ahşap gemi dümeninin 400 yıllık olduğu değerlendiriliyor. Balıkçılar, böyle bir parçayla ilk kez karşılaştıklarını belirtiyor.

Bursa'da İznik Gölü'nün Orhangazi sahilinde gümüş balığı avlayan balıkçıların ağına yaklaşık 4 metre uzunluğunda tarihi bir gemi dümeni takıldı. Balıkçılar tarafından kıyıya güçlükle çıkarılan dümenin yaklaşık 400 yıllık olduğu değerlendiriliyor.

Son yıllarda suların çekilmesiyle gündemden düşmeyen İznik Gölü'nde birçok tarihi eser gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Son olarak bugün gölün Orhangazi sahilinde avlanan Narlıcalı balıkçıların ağına yaklaşık 4 metre uzunluğunda ahşap bir gemi dümeni takıldı. Yapılan ilk incelemelere göre ahşap dümenin yaklaşık 4 asırlık olduğu tahmin ediliyor.

Dümeni bulan balıkçılar, "Uzun yıllardır İznik Gölü'nde balıkçılık yapıyoruz. Daha önce birçok kez tarihi kalıntılara rastlandığına şahit olduk ancak böylesini ilk kez görüyoruz. Bu, özel işlemeli ve üzerinde titizlikle çalışılmış bir gemi dümeni. Şu an İznik Gölü'nde bu denli büyük bir gemi yok ancak o dönemlerde kullanıldığını duymuştuk, belli ki o gemilerden birine ait" dediler. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan, İran'ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Gömülü uranyuma yaklaşan olursa vururuz

İran yanıtını verdi, Trump'tan ilk açıklama geldi! Tehdit gibi sözler
Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı

Piyasalarda barış umudu! Biri yükseldi, diğeri çakıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmara'da deniz suyundaki renk değişiminin altından planktonlar çıktı

Marmara'da korkutan görüntü: Renk değişiminin nedeni çok başka çıktı!
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak

Dünyayı tedirgin eden anayasa değişikliği: Eğer kim öldürülürse...
İran'dan ABD'nin teklifine yanıt! Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak

Trump'ın beklediği yanıt geldi! Müjdeyi İran basını verdi
Galatasaray, Türk futbol tarihinin para rekorunu kıracak

Galatasaray, Türk futbol tarihinin para rekorunu kıracak
Marmara'da deniz suyundaki renk değişiminin altından planktonlar çıktı

Marmara'da korkutan görüntü: Renk değişiminin nedeni çok başka çıktı!
Mauro Icardi'den güne damga vuran paylaşım

Icardi'den güne damga vuran paylaşım!
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı

Aracından inerek yoldaki bayrağı aldı kalabalığın hedefi oldu