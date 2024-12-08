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Bursa'da Suriyeliler, Esed Rejiminin Devrilişini Kutladı

Bursa'da Suriyeliler, Esed Rejiminin Devrilişini Kutladı
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Suriye'deki Esed rejiminin devrilmesinin ardından Bursa'da yaşayan Suriyeliler gün boyunca kutlama yaptı. Polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

Suriye'de 61 yıllık Esed rejiminin devrilmesinin ardından Bursa'da gün boyu kutlama yapan Suriyeliler, akşam saatlerinde de kutlamalara devam etti.

Suriye'de muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesinin ardından Bursa'da yaşayan Suriyeliler, sabah saatlerinden itibaren kent merkezinde tekbir ve sloganlarla kutlama yaptı. Kutlamalar, akşam saatlerinde Suriyeli vatandaşların yoğun olarak ikamet ettiği Osmangazi ilçesine bağlı Çarşamba Mahallesi'nde devam etti. Polis ekipleri kutlamaların olduğu alanda geniş güvenlik önlemleri aldı. Çevik kuvvet, asayiş ve trafik şubelerinden oluşan ekipler, kalabalık grupların olduğu alanlarda hazır bulundu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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