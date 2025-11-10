Haberler

Bursa’da Su Kesintisi Uyarısı

Güncelleme:
BUSKİ, Mustafakemalpaşa ilçesindeki bazı mahallelerde su hatlarındaki arızalar nedeniyle 11-24 Kasım 2025 tarihleri arasında su kesintisi yapılacağını açıkladı. Vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; "Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda 11 Kasım 2025-24 Kasım 2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur" denildi. - BURSA

