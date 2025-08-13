Bursa'da Su Kesintisi Duyurusu

Güncelleme:
BUSKİ, Nilüfer İlçesi'nde 14 Ağustos 2025 tarihinde su kesintisi yapılacağını açıkladı. Vatandaşların belirtilen tarihte tedbirli olmaları istendi.

BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Balat ve Minareliçavuş Mahalleleri; Cezaevi Caddesi, Sarı Cadde, Mavi Sokak, Meşe Cadde, Barbaros Sokak ve Faruk Baykal Caddesi arasında kalan bölge ve civarında 14 Ağustos 2025 tarihinde 09: 00-19: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
