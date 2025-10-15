Haberler

Bursa'da Su Kesintileri Başlıyor

Bursa'da Su Kesintileri Başlıyor
BUSKİ, iklim değişikliği nedeniyle su kaynaklarındaki azalmanın ardından, 16-22 Ekim tarihleri arasında su kesintileri yapacağını açıkladı.

BUSKİ tarafından yapılacak su kesintileri belli oldu.

BUSKİ Genel Müdürlüğü, iklim değişikliği neticesinde ortaya çıkan kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle 16 Ekim-22 Ekim tarihleri arasındaki yapacağı su kesintilerini duyurdu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
